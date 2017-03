Vardy y una extraña reacción tras fallar un mano a mano ante Lituania [VIDEO]

Hay jugadores que no se perdonan un gol. Uno se insultan, otros mandan un grito al cielo y otros pocos mandan se golpean como lo ha hecho Jamie Vardy en el partido entre Inglaterra con Lituania por las Eliminatorias Rusia 2018. El delantero inglés tuvo un mano a mano frente al golero Setkus, pero su disparo se fue muy desviado. Esto provocó su rabia y una reacción bastante extraña que ha sido bastante comentada en todo el Reino Unido.



Después de errar su disparo, el atacante del Leicester City se encontraba echado en el gramado y fue en ese momento que él golpeó su cabeza contra el suelo para se genere varias reproducciones en Twitter como en otras redes sociales.



Sin embargo, Vardy nos ha acostumbrado a gestos así. En el duelo de vuelta contra el Sevilla por los octavos de final de la Champions League, el delantero falló una clara ante Sergio Rico, lo que hizo que se diera puñetazos en la cara. Este gesto también fue bastante peculiar para todos sus fanáticos como simpatizantes en este deporte.



Jamie Vardy marcó un gol (66’) en el partido contra Lituana, aunque eso no quita que el jugador del Leicester City quiera más, especialmente cuando Defoe fue titular y no él.



