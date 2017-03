Reimond Manco ya se encontraba en cancha, aún no daba su primera asistencia en el fútbol de Venezuela, pero sí estaba en posiciones defensivas a la hora del tiro libre a favor del Portuguesa en los minutos finales del partido frente al Zamora. El duelo ya estaba resultado, era goleada del conjunto que también juega la Copa Libertadores, pero el zaguero Luis Vargas no lo entendió así y golpeó a su compañero, mientras se formaba la barrera.



► Dejó su sello en el Zamora: Manco dio su primera asistencia en el fútbol de Venezuela



Era el minuto 80. Tiro libre en centro a pocos metros del arco rival. Zamora no quería recibir un gol, no lo hizo, pero había un poco de nerviosismo en los jugadores, u al menos en uno de ellos, a la hora de recibir el ataque del conjunto visitante en el estadio Rafael Agustín Tovar, válido por la fecha 7 de la Liga de Venezuela. La pelota no entró, pero sí el golpe de Vargas.



El árbitro Rafael Torrealva vio el forcejeo entre ambos jugadores y no dudó en amonestar a Vargas, quien había estirado su brazo derecho para conectarle en la cara a su compañero. Manco, por su parte, no se encontraba en la barrera y no estaba en la jugada como puede verse en el video que se ha subido a portales de Venezuela.



Zamora se encuentra en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 17 unidades, tres menos que el Deportivo Lara, quien tiene un partido más que el cuadro de Manco.



