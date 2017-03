Venezuela vs. Paraguay: se enfrentan este jueves en el Estadio El Teniente de Rancagua por la fecha 4 del hexagonal final del Sudamericano Sub 17. La 'Vinotinto' se juega la vida y todas sus opciones de clasificación. Un resultado que no sea una victoria lo dejará sin la oportunidad de llegar al Mundial de la India. Los paraguayos, por su parte, con una victoria clasifican al certamen mundialista.

Muchos piensan que el Venezuela que apareció en la primera etapa del Sudamericano Sub 17 no queda nada. Los dirigidos por Hernández no han anotado un solo gol en el hexagonal y han recibido 5 tantos en 3 cotejos.

Venezuela cayó en su primer partido del hexagonal con Chile, para luego ser goleado por una abrumadora Brasil. En el último cotejo, la 'Vinotinto' empató sin goles con Colombia, donde mostró una leve mejoría.

País Hora Perú 03:45 pm Ecuador 03:45 pm Colombia 03:45 pm Venezuela 04:15 pm Paraguay 04:45 pm Bolivia 04:45 pm Chile 05:45 pm Argentina 05:45 pm México 02:45 pm

Paraguay, por otro lado, demostró la garra que caracteriza a la selección. Empezó perdiendo sus dos primeros partidos del hexagonal final, los cuales logró empatar en los últimos momentos de los cotejos.

En el último partido, Paraguay le dio una lección a la anfitriona Chile y la venció 2-0 desplegando un fútbol ordenado y muy táctico.

Venezuela vs. Paraguay: alineaciones probables

Venezuela: Olses; Moreno, Fernández, Fereira, Echeverría; Rodríguez, Makoun, Palmezano, Cásseres; Hurtado, Barragán.

Paraguay: Roa; Fernández, Rodríguez, Rolón, Rolón; Zárate, Báez, Ojeda, Romero; Cardozo, Sánchez.

