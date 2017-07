Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham y Raúl. Estas estrellas pertenecían al maravilloso equipo que formó el Real Madrid, allá por comienzos del siglo 21. Sin embargo, pocos resaltan la labor de Míchel Salgado en sus 371 partidos en los que defendió la camiseta merengue.

Sus comienzos



Miguel Ángel Salgado Fernández empezó en el fútbol como lo manda el manual: desde abajo y sin quemar etapas. El gallego comenzó su carrera en el Celta B, para luego subir al primer equipo y ganarse un lugar como uno de los mejore laterales de la primera división española.

Tras una temporada en el Salamanca, Salgado volvió al Celta para seguir labrando el mejor pase de su vida. Dos temporada más tuvo que esperar para que el Real Madrid solicitara su traspaso. Lo había conseguido, seis años después de su debut en el fútbol.

Míchel Salgado en sus inicios en el Celta de Vigo Míchel Salgado en sus inicios en el Celta de Vigo

Se ganó un lugar



Michel Salgado se ganó un lugar inmediatamente. Empezó siendo titular con John Benjamin Toshack y siguió con Vicente del Bosque. Compartía el once junto a Iker Casillas, Roberto Carlos, Iván Helguera, Júlio Cesar Santos, Redondo, Bortolini, McManaman, José María Gutiérrez, Morientes y Raúl González.

Año tras año, Míchel Salgado vio como estrellas de renombre mundial iban llegando al Real Madrid, reemplazando a los jugadores que no sobresalían. Sin embargo, él nunca se fue.

Salgado vio como jugadores como Figo, Zidane, Makelele, Ronaldo, Beckham, Samuel, Owen, Robinho y Sergio Ramos. Siempre se mantuvo en el once titular. No fue hasta el 2006/07, con Fabio Capello, que el gallego le cedió su banda derecha a Sergio Ramos, quien intentaría convertirse en lateral, para dejar a Helguera y Cannavaro como centrales.

Los Galácticos. El once del Real Madrid donde estaban Casillas, Helguera, Ronaldo, Pavón, Figo, Zidane, Samuel. Abajo: Salgado, Roberto Carlos, Raúl, y Beckham. Los Galácticos. El once del Real Madrid donde estaban Casillas, Helguera, Ronaldo, Pavón, Figo, Zidane, Samuel. Abajo: Salgado, Roberto Carlos, Raúl, y Beckham. (USI)

Su salida del Real Madrid



Tras perder la continuidad en el Real Madrid, Salgado decide irse al Blackburn Rovers de la Premier League, donde finalizaría su carrera en el 2011. No hay que olvidar que el jugador disputó 53 partidos con la selección mayor de España, donde no convirtió goles.

El presente de Salgado



La vida del exjugador ha dado un giro tremendo. Dejó Inglaterra para ir a los Emiratos Árabes a los 37 años y convertirse en director deportivo. Decidió ser un miembro activo en la educación de futuros futbolistas.

"El fútbol me sacó de la calle cuando yo era un niño y me transmitió una educación. Por ello, estamos aquí, no sólo para entrenar sino también para educar. Pretendemos cambiar la aptitud de los niños también ante la vida. Somos conscientes de aquí los niños no tienen la misma disciplina que en España, donde el fútbol es lo primero, es como la religión, y eso es lo que queremos transmitir", dijo en la presentación de Dubai Sports City.

Luego de dejar todo instaurado en Dubai, el lateral español decidió ir a Gibraltar para convertirse en miembro del club comprador del Gibraltar United. "Es el inicio de algo grande".

El exjugador del Real Madrid también ha incursionado como comentarista deportivo en algunos eventos grandes del fútbol. Vive hace muchos años en Dubai y sigue luchando por la educación en el deporte rey.



Se casó con Malula Sanz, hija del expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz, con quien tiene tres hijos.