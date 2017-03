El PSG volvió a la senda del triunfo en la Ligue 1 tras la histórica eliminación en manos del Barcelona por la Champions League. Unai Emery como el resto de jugadores han decidido pasar la página para pelearle el liderato al Mónaco de Falcao, aunque al parecer hay un futbolista que aún no asimila la derrota o podría tratarse de una respuesta hacia su técnico tras un cambio que demoró más de ocho minutos en efectuarse por la lentitud del jugador en alistarse a entrar al campo de juego. El video se ha convertido en viral.



► Cosa de locos: la insólita petición por internet de un hincha del Real Madrid por la remontada al PSG



Meunier, quien se encontraba como titular en el duelo ante el Lorient, tenía molestias en un tobillo, por lo que Emery alistó el cambio en el minuto 73. No obstante, el jugador que iba a reemplazar al volante francés recién entró en el minuto 81. ¿Qué fue lo que pasó? Serge Aurier, lateral marfileño, se demoró ocho minutos para alistarse y casi complica el partido de los franceses, quienes apenas ganaron por un gol de diferencia.



Emery protagonizó una llamativa conversación en la banda con su lateral suplente, aunque luego – en conferencia de prensa – el español le quitó importancia a lo que parecía una discusión entre el técnico y su jugador, antes un habitual titular. "Tuve una conversación profesional con él, es normal. Para mí no ha habido ningún problema", aseguró.



Las imágenes han dado que hablar en los medios franceses y en las redes sociales, que especularon con una provocación de Aurier a Emery por su excesiva tardanza. De acuerdo a diarios españoles, Aurier fue uno de los culpables de la eliminación del PSG en manos del Barcelona, puesto que en el último gol de los catalanes, se queda parado con otros compañeros. ¿Advertencia o descuido del jugador? No lo sabremos.



Cristiano Ronaldo

LEE TAMBIÉN: