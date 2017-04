Gonzalo Jara por lo general es un jugador que se encuentra en el ojo de la tormenta. El fanático del fútbol aún no olvida cómo fingió una agresión ante Edinson Cavani en la Copa América de Chile, aunque en esta ocasión le pasó un caso de 180 grados al defensa chileno, puesto que un recoge pelotas se cayó al piso apenas lo tocó el zaguero en un partido válido por la primera fase de la Copa Sudamericana. El video es viral en todo Chile.



Minuto 46 del primer tiempo. El árbitro Darío Herrera ya se encontraba a punto de pitar el fin de la etapa en el Arena Corinthians. La pelota sale del campo por la banda izquierda, Jara pide la pelota, la persona encargada no le da el balón a la mano, sino que lo deja en el piso, a lo que el defensa chileno lo tocó e inmediatamente la persona finge una caída.



El hecho ha generado comentarios en redes sociales como Twitter y Facebook. ¿Habrá sanción para él? En este caso Gonzalo Jara no tuvo nada que ver. En cuanto al partido jugado en Brasil, el zaguero no tuvo uno de sus mejores encuentros en la derrota (2-0) ante Corinthians, que prácticamente podría firmar la eliminación del ‘Romántico Viajero’, como le dicen en Chile.



Rodriguinho y Jadson marcaron los goles del ‘Timao’ en uno de los mejores partidos de la fase 1 de la Copa Sudamericana 2017. Y bueno, que Gonzalo Jara solo lo mire como anécdota.



Universidad de Chile perdió 2-0 con Corinthians en Brasil por la Copa Sudamericana 2017