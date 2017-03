El video viral de Mayer Candelo en Colombia: increpado por hinchas y así respondió

Deportivo Cali lleva un arranque de temporada irregular en la Liga Águila. El equipo colombiano suma tres triunfos, un empate y tres derrotas en siete fechas disputadas, con lo cual se encuentran en el noveno lugar de la tabla de posiciones. No obstante, pese a solo estar a nueve unidades del líder Independiente de Medellín, los hinchas no han aguantado y fueron a reclamar a los jugadores, en donde dio cara el conocido Mayer Candelo.



► América de Cali y Atlético Nacional no se sacaron ventajas e igualaron 0-0 por la Liga Águila



Con 40 años de edad, el capitán se sentó al lado de una reja en los entrenamientos del Deportivo Cali para conversar con los hinchas azucareros. El video se convirtió en solo minutos en un viral en Colombia, debido al grito de los fanáticos y la forma cómo quiere apaciguar la conversación el volante que tuvo paso en Universitario, César Vallejo y Aurich en el Perú.



¿Cuáles son los reclamos de los hinchas de Deportivo Cali? Ellos piden títulos y hasta la salida del actual técnico Mario Alberto Yepes, de quien no aprueban su trabajo por lo visto en el equipo en los primeros partidos del 2017, en especial en el rendimiento que ha mostrado el Deportivo Cali como visita.



Deportivo Cali enfrenta este sábado a Independiente Santa Fe por la décima fecha del Torneo Águila. ¿Podrán alzarse el equipo de Mayer Candelo con un triunfo? Todo haría indicar que sí, dado el rendimiento que ha tenido de local el cuadro del ex AC Milan.



