La manija en el Celta de Vigo como en la Selección de Chile. La ‘Roja’ de Juan Antonio Pizzi pudo haber sufrido la baja de Marcelo Díaz tras una dura entrada de Roberto Soldado en un partido entre Villarreal con Celta de Vigo valido por La Liga Santander. La jugada se ha convertido en un viral en YouTube y todo un país se preocupó cuando vio al volante tendido en el campo de juego, producto de una entrada para roja.



Pelota dividida en el mediocampo. Díaz controlaba el balón, Soldado – más acostumbrado a hacer goles que a dar patadas – intentó robar la pelota para que tenga posesión el Villarreal. No obstante, no fue así y el delantero le dio una durísima patada al chileno, quien pudo hasta recibir una fractura. Díaz habló para las cámaras de DirecTV.



“Estoy bien, lamentablemente (Soldado) me entra muy fuerte, a mi juicio debió irse expulsado. Pero ya está, por lo menos pude terminar el partido, eso me deja tranquillo, mañana (lunes) veremos cómo amanezco, Dios quiera no tenga nada", aseguró a medios de prensa.



Marcelo Díaz se encuentra en la nómina de Pizzi con miras a los duelos por las Eliminatorias del 23 de marzo ante Argentina (Buenos Aires) y del 28 de marzo ante Venezuela (Santiago).



