Yoshimar Yotun en lo suyo. El volante peruano salió como titular en su primer duelo con el Orlando City en la Major League Soccer, y dio muestras de por qué será importante en ese medio campo junto a Kaká, por ejemplo, con una genial habilitación que brindó desde campo propio.

'Yoshi' se mostró como en la Selección Peruana, como primera opción de pase en busca de iniciar la jugada y juntarse con el resto de sus compañeros. Aunque cuando esto no funcionó, optó por el pase largo, y vaya que sí le funcionó.



En el segundo tiempo, el mediocampista peruano se lució con un gran pase a la espalda de la defensa del New York Red Bulls, que encontró solo a su compañero Rivas, quien lamentablemente para 'Los Leones' no pudo controlar el balón, desaprovechando una gran oportunidad de cara al gol.

El peruano partió como titular en la medular del Orlando City y siempre al lado de Kaká, los responsables de generar el juego en el elenco 'púrpura'. Tuvo en sus pies también la oportunidad de anotar, pero su remate se estrelló en el travesaño.