Tan cerca del debut soñado. Yoshimar Yotun no mostró un gran partido con el Orlando City, pero sí dejó una grata impresión en el cuadro estadounidense. El peruano estuvo cerca de conseguir el partido ideal, luego de una jugada que pudo cambiar el rumbo del cotejo.

Orlando City perdía 2-1 con el Ney York, el cual se había apoderado de la posesión del esférico. Sin embargo, una trepada de Rivas y un mal despeje pudo ser la daga que lastimara al cuadro local.

Precisamente esa daga fue tomada por Yotun, quien se acomodó con su zurda y se mandó con un potente remate que no vio la reacción del portero del New York. Sin embargo, dicho disparo dio con el parante de arriba, negándole el gol al ex Sporting Cristal.

El disparo de Yotun pudo ser el 2-2 para el Orlando City, pero lamentablemente no se dio. Minutos más tarde, Ney York conseguiría el tercer tanto que sepultaría las esperanzas del equipo del perunao.