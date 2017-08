Cuando todos creíamos que Yoshimar Yotun, pese a la eliminación del Malmö en la Champions League, iba a cumplir otra temporada en el fútbol sueco, el Orlando City de la MLS lo anunció como su nuevo jugador franquicia para compartir equipo con Kaká.

Ha sido precisamente este tema sobre el que el volante peruano se ha referido tras convertirse en jugador de la MLS y sorprendió al contar que una de las cinco grandes ligas lo tuvo entre sus planes. No ser jugador comunitario malogró sus planes.

"No se dio la oportunidad de seguir en Europa. No tiene que ver el frío porque en cualquier lugar de Europa el clima es complicado. Había propuestas de Turquía, Francia, pero es difícil ir ocupando plaza de extranjero, no soy jugador comunitario", reveló en el programa Fútbol como Cancha de RPP.

Por otro lado, Yotun contó lo bien que vivió sus primeras horas como nuevo jugador del Orlando City. Reveló que le gustó la presentación que le hicieron y espera que su debut oficial en la MLS llegue pronto.



"Estoy contento porque me han recibido muy bien, la presentación fue muy linda, la decisión fue tomada por el proyecto que me presentaron, el técnico me quiere, me venía siguiendo y jugaré en una posición donde vengo desarrollándome en la selección, de volante como quiere el profesor Gareca", dijo el popular 'Yoshi'.



