El pasado domingo, la prensa europea sostuvo que Yoshimar Yotun tenía todo arreglado para formar parte del Yeni Malatyaspor para la próxima temporada de la Superliga de Turquía. Sin embargo, este lunes el mismo jugador de la Selección Peruana se encargó de desmentir las voces que lo ponen fuera del Malmö FF.

El ex Sporting Cristal dio una pequeña entrevista a 'Sydsvenskan' y allí habló de cuáles son sus planes con su actual equipo. No se ve en otro lado este 2017.

"No he firmado con ningún club de Turquía y tampoco lo voy a hacer. Me gusta estar en el Malmö FF y aún tengo contrato con ellos. Quiero jugar la Champions League", dijo Yotun.

Asimismo, sostuvo que ya se prepara para el partido de este miércoles por una de las fases previas del torneo de clubes más importante de Europa. "El choque contra Vadar será de suma importancia. Estamos enfocados en ese torneo", añadió.

Incluso, Yoshimar Yotun fue consultado si es que saldría de su actual equipo si es que llega una oferta del, por ejemplo, Manchester United. "Está claro que no se le puede decir que no a estos grandes clubes. Por ahora solo pienso en seguir aquí", finalizó.

