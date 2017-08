Las agresiones no le hacen nada bien al fútbol. Ensucian el, para muchos, deporte más hermoso del mundo. Pero lamentablemente, ese tipo de episodios sigue pasando, como sucedió el último fin de semana en un partido de menores en Ecuador. El video fue subido a YouTube.

En un juego de la Sub-14 entre el Santa Rita y Mushuc Runa, en la ciudad de Vinces, Carlos Cervantes, miembro del cuerpo técnico del primer equipo mencionado, desató su furia contra el cuarto árbitro. El hombre estaba descontrolado.

► Con destino a la Premier: André Carrillo viaja a Londres para fichar por el Watford

Un hincha, con su cámara personal, grabó todas las incidencias y subió el material a YouTube. Como se aprecia en el video, el sujeto, hasta en el piso, intentaba golpear al árbitro, que no podía defenderse en esas circunstancias.

Tras este hecho, el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Fútbol decidió que no se presenten los árbitros para completar el partido. "Lamentamos tomar esta decisión. No nos presentaremos al partido de primera B. Intentamos erradicar la violencia del fútbol y no podemos pasar por alto que un miembro de un cuerpo técnico actúe así", dijo Luis Muentes.



Por su parte, la Federación Ecuatoriana de Fútbol también se pronunció. "Nos solidarizamos con el gremio arbitral y anteponemos nuestra intención de aplicar con severidad la ley para que este tipo de hechos no queden en la impunidad. Nos comprometemos a hacer prevalecer la ley ante los bochornosos actos descritos", señaló en un comunicado.

Esta fue la agresión por que la Wilshere fue expulsado en Inglaterra. (YouTube)

► El tapadito: Barcelona sumó a este crack de la Premier a su lista para reemplazar a Neymar