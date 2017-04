Helio Neto, uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense, brindó unas palabras en el Arena Condá.

"Quiero agradecer a todos, al pueblo brasileño, al colombiano que nos ayudó de una forma más espectacular. Quiero decirle para ustedes, hermanos, que mis convicciones son más fuertes después de todo lo que viví. No esperen que un avión se caiga para decirle "te amo" a alguien. No esperen que un avión se caiga para pedir perdón No esperen que un avión se caiga para dar un abrazo, para dar un beso. Ustedes tienen la oportunidad de ser diferentes todos los días y demostrar que el amor vence. Así como el amor de Dios venció en Cristo, nuestro amor también vence, Que Dios los bendiga, que queden en Santa Paz. Y si Dios quiere, venceremos hoy, una vez más"

