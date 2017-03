El equipo de exjugadores del Liverpool, guiado por Steven Gerrard, superó por 4-3 al del Real Madrid en partido benéfico disputado en un abarrotado Anfield. El eterno capitán anotó un soberbio gol, el cual se puede ver en YouTube.



Anfield se vistió de gala para una cita con tanto sabor y tantos buenos recuerdos. Se puso el cartel de no hay billetes. El público cantó el 'You'll never walk alone', como mandan los cánones, y hubo un minuto de aplausos en honor a Ronnie Moran, exjugador y extécnico del Liverpool fallecido el miércoles.



El Liverpool, dirigido por Ian Rush, formó de salida con Dudek, Kvarme, Carragher, Agger, Riise, Hamann, Gerrard, McManaman, Luis García, Fowler y Owen; en tanto que por el Real Madrid partieron Contreras, Míchel Salgado, Fernando Sanz, Pavón, Roberto Carlos, Figo, Karembeu, De la Red, Seedorf, Savio y Morientes.



A lo largo del partido también actuaron Westerveld, Aldridge, McAteer, Henchoz, Diao, McAllister, Thompson, Babb, Kennedy y Rush, por el cuadro inglés, y Amavisca, Congo, Julio Llorente, Velasco, Carlos Sánchez y Butragueño, por el español, en el que intervinieron también en el segundo periodo algunos minutos Steve McManaman y Jerzy Dudek.



El excapitán del Liverpool liquidó el triunfo de su equipo prácticamente él solo. En pleno festival de cambios, sirvió el 2-0 a John Aldridge (m.50), provocó un penalti para que Robbie Fowler firmara el 3-0 (m.66) y consiguió, tras una genial acción de habilidad dentro del área, el 4-0 (m.78).



Pero los veteranos blancos sacaron su orgullo a relucir y se negaron a volver de vacío. En dos minutos (m.81 y 82) el colombiano Edwin Congo y Fernando Morientes acortaron distancias, y tras una ocasión de Emilio Butragueño, actual director de Relaciones Institucionales del Madrid, Rubén de la Red firmó el definitivo 4-3 al rematar espléndidamente de cabeza un centro de Jesús Velasco.



Gerrard, que trabaja como entrenador en las categorías inferiores del club, tuvo un regreso soñado a Anfield, que disfrutó con la pléyade de figuras y con un triunfo que a punto estuvo de escapársele al conjunto inglés por la reacción del Real Madrid.



