YouTube vuelve a presentarnos un hecho impactante en el fútbol. No es sobre una agresión entre dos jugadores, tampoco de alguien que se haya roto la pierna, mucho menos de un lujo de Neymar. Se trata del increíble golazo que se produjo en la Copa de África.



Su nombre es Piqueti Djassi y ha saltado a la fama en YouTube luego convertir un auténtico golazo para Guinea-Bissau en el partido ante Camerún, adelantar a su selección y marcar, hasta aquí, el mejor gol que va en el torneo.

El semejante golazo, que ya se ha hecho viral en YouTube, llegó a los 13 minutos del partido luego que el jugador del Braga portugués tomara el balón desde su propia cancha, se sacara a varios del camino y de un potente remate marcara el tanto.

Las reacciones en redes sociales por el video de YouTube no se hicieron esperar. Hubo cientos de buenos comentarios y halagos para el jugador africano de 23 años, al que muchos ya le auguran un buen futuro tras este gol.



