Hristo Stoichkov es una de las glorias vivientes del Barcelona. Desde su llegada al cuadro catalán en 1990 hasta 1998, el internacional con la Selección de Bulgaria ganó la Liga, Supercopa de España, Copa del Rey, Champions League y Supercopa de Europa. Sus fanáticos lo recuerdan en YouTube, pero ahora es protagonista por un pequeño lapsus en la televisión mexicana. Mucho roche en un video que se ha convertido en viral para los aztecas.

Resulta que fue panelista de la cadena 'TDN' y en la última edición se debatió la polémica remontada del Barcelona al PSG. Como se recuerda, Luis Suárez fingió un penal que terminó en gol.

Al hablar sobre la jugada, Stoichkov sostuvo que él nunca había mentido al momento de ser fraccionado. Los panelistas se rieron y al instante pasaron una acción suya en Barcelona donde 'hizo teatro'. Todo generó bromas en televisión.

"¡Ahí me resbalé! Mira la pierna de abajo. Fue un penal clarísimo. Me dolió hasta la rodilla", dijo el ex futbolista, quien no pudo evitar las risas de los demás.

