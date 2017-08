Todo un experto en la materia. Durante la final de la Supercopa de Turquía, que coronó al Antalyaspor tras vencer al Besiktas, ocurrió un hecho bastante particular con Ricardo Quaresma y el árbitro del encuentro, a quien no le causó mucha gracia ver la demostración de habilidad del portugués con una navaja. El video es viral en YouTube.

En las gradas se suscitó una riña entre aficionados y de repente un cuchillo cayó al terreno de juego. Quaresma recogió el arma punzo cortante y parecía que se la entregaría al juez del partido, aunque no de la forma que lo hizo.



El luso no quiso desprenderse del cuchillo no sin antes demostrar que no solo es una experto con el balón en los pies, sino también que es todo un experto con la navaja en las manos.

Quaresma dejó sorprendidos a propios y extraños con su agilidad para el dominio con el peligroso objeto que cayó al césped, aunque al único que no le causó mucha gracias, desde luego, fue el árbitro