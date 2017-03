YouTube: Ronaldinho está de cumpleaños: los 10 mejores golazos del crack [VIDEO]

Antes de que estuviera Lionel Messi en el Barcelona, todos amábamos a Ronaldinho. Su risa, su gambeta, el drible, los pases y sobre todo los golazos que marcó el astro brasileño en su paso por el Barcelona, AC Milan, Gremio y demás equipos. No hay nadie que pueda hablar mal – futbolísticamente – de este astro que marcó una época en el fútbol mundial y que se ha ganado el corazón de todos los hinchas azulgranas en el mundo. YouTube lo recuerda, nosotros creamos un video con sus mejores goles y lo hemos subido a nuestra cuenta para que puedas recordar con detenimiento el pase de este crack en el fútbol.



► Ronaldinho se va a China: su impensada labor en Asia a unos meses de dejar el fútbol



Ahora sin equipo, Ronaldinho pasa sus mejores momentos como embajador del Barcelona. Siendo miembro del club azulgrana, ‘Dinho’ se ha paseado por Dubái, China y otros países para dejar el sello del club, así como el suyo. Porque pasarán los años y todos siempre lo recordaremos. ¿Acaso podemos olvidar el 6-2 donde fue figura frente al Real Madrid? Sabemos que los hinchas merengues no lo harán al punto que lo aplaudieron al crack.



Ronaldinho no juega hace más de un año, pero todos lo recordamos como si fuera ayer. Y si no lo hacemos, tenemos a YouTube para rememorar sus jugadas. Con la camiseta de Brasil fue figura para ganar en el Mundial en el 2002 con Ronaldo y Rivaldo, con el Barcelona ayudó a levantar al equipo de una escasez de títulos y con el resto de equipos, dio chispazos y alegría a todos los aficionados. Hasta en el San Siro deben recordarlos con mucho cariño.



Probablemente este crack se encuentre descansando en su casa esperando la celebración del cumpleaños. Los saludos ya llegan de todo el mundo, el celular no debe dejar de sonar, pero su alegría debe ser tal como cuando marcaba cuando era profesional. Que los cumplas feliz, ‘Dinho’. Cumples 37 años, tu grandeza durará toda una vida.



