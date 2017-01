YouTube es uno de las páginas web con mayor números de visitas diarias. Ya sea para ver algún video musical de tu banda favorito o algún golazo de Messi o Cristiano. Ahora, el protagonista es el ex jugador Xavi Hernández.

Este es el rostro del nuevo comercial del banco QNB. Como si se tratase de un superhéroe de Marvel o DC Comics, el ex volante del Barcelona saltó de un edificio a otro y cayó sobre carros.

En las imágenes subidas a YouTube, Xavi recrea a un empresario del banco que se les enseña a sus clientes a que no se rindan por lograr sus sueños ya sea para comprar una casa o adquirir un auto.

El video ya tiene miles de visitas en el conocido portal. "Your future goals have now become easier" es el lema QNB en su nueva campaña.

