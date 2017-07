Zlatan Ibrahimovic aún no encuentra equipo para continuar su carrera en la próxima temporada. Pese a que no renovó contrato con Manchester United, hay una chance de que regrese. Mientras su futuro se define, el sueco no deja de entrenarse.

Hace unos días, el delantero publicó en su cuenta de Instagram un video en el que mostraba los ejercicios de fortalecimiento de su rodilla. Y ahora, sorprendió una imagen en la que luce su impresionante físico.

► Lo piensa y lo dice: Mourinho considera a Pogba a nivel a Messi y Cristiano Ronaldo [VIDEO]

Además del buen estado en el que se mantiene, lo peculiar de la reciente publicación de Zlatan Ibrahimovic fue la comparación que se hizo con King Kong, un enorme gorila ficticio, protagonista de varias películas.

"Si la decisión es esperar hasta diciembre, ya que él no puede volver a jugar hasta ese momento, entonces ¿por qué no esperar? Estamos hablando e intercambiando ideas", dijo Mouriho, técnico de Manchester United, sobre el posible regreso de Zlatan. ¿Se dará?

King and Kong Una publicación compartida de IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) el 27 de Jul de 2017 a la(s) 4:13 PDT

Mira el resumen de jugadas de Miguel Trauco ante Santos por Copa de Brasil. (Getty / Video: Embajadores Criollos)

► Escalofriante cifra: la respuesta inmediata del Liverpool por el posible pase de Coutinho al Barza