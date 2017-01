Será la primera vez desde que la FIFA se separó de la revista France Football, que el organismo internacional del fútbol realizará la premiación a los más destacados durante el 2016. Así, este lunes 9 de enero se conocerá al 'The Best'.

No solo sabremos quién se llevará el trofeo al mejor futbolista masculino del mundo (lo pelean Cristiano, Messi y Griezmann). Además, surge la pregunta: ¿quién será 'The Best' femenina? Melanie Behringer, Carli Lloyd y Marta son las tres finalistas.

Por otro lado, Claudio Ranieri, Fernando Santos y Zinedine Zidane son los tres mejores entrenadores del año pasado, pero el trofeo irá para uno. Por otro lado, Jillian Ellis, Silvia Neid y Pia Sundhage pelearán en la rama femenina.

En la gala de 'The Best', también se conocerá al autor del mejor gol del 2016. El vencedor se hará acreedor del Premio Puskas y los nominados son Marlone, Daniuska Rodríguez y Mohd Faiz Subri.

El Premio Fair Play de la FIFA y el Premio a la afición de la FIFA se entregarán en la gala 'The Best'. El evento se realizará en Suiza (Zúrich) e iniciará a las 12:30 p.m. (horario peruano). ¡Todos atentos!

LEE TAMBIÉN...