La FIFA y la revista France Football se encargaban de organizar el evento para conocer al mejor futbolista del planeta, en el evento que todo el mundo conoció como el Balón de Oro. Sin embargo, el ente rector del fútbol y el medio de comunicación decidieron tomar caminos separados. Entonces, este año, cada uno, realizó una selección independiente.

Para la revista France Football, Cristiano Ronaldo se convirtió en el mejor futbolista del planeta y, como no podía ser de otra manera, el portugués recibió el trofeo del Balón de Oro. Al mismo tiempo, FIFA anunció que conocerán al 'The Best' en una ceremonia que se desarrollará el próximo lunes 9 de enero. Además, en aquella gala, habrán otros reconocimientos.

El trofeo de The Best que será entregado el próximo 9 de enero (FIFA). El trofeo de The Best que será entregado el próximo 9 de enero (FIFA).

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Antoine Griezmann son los tres finalistas que disputarán el premio de 'The Best'. Si 'CR7' se llevó a casa el Balón de Oro, ¿cómo será el trofeo o recordatorio que obtendrá el vencedor en la elección de FIFA? A través de un video, la organización presentó, públicamente, la copa.

Aluminio, latón y carbono, son los componentes principales para hacer el trofeo 'The Best'. Con un balón en la parte superior de la copa, que representa la pelota usada en el mundial de Uruguay 1930, los creadores quisieron añadir algo que represente la mística de esos años en el balompié. Ese trofeo podría terminar en las manos de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Antoine Griezmann. El lunes lo sabremos, ¡todos atentos!

