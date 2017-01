The Best: las mejores postales de la previa a la ceremonia [FOTOS]

El portugués Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y el argentino Lionel Messi (Barcelona), en esta ocasión acompañados por el francés Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), vuelven a encontrarse en la coronación como mejor futbolista del año, que en esta ocasión estrena la denominación The Best.



Zúrich un año más albergará este lunes la gala que organiza la FIFA, cuyos galardones se han separado otra vez de la publicación 'France Football'.



La revista francesa entregó el pasado 12 de diciembre el Balón de Oro de 2016 a Cristiano Ronaldo, que precedió en la votación a Messi y a Griezmann. El luso sumó su cuarto galardón y se situó a uno del argentino.



El delantero del Real Madrid y de la selección portuguesa parte como favorito para tener el honor de llevarse el primer 'The Best', el premio al mejor jugador de 2016 tras los éxitos alcanzados con su equipo y el equipo nacional.



