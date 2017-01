Tremenda oferta: Lewandowski fue tentado por la Superliga China para ser el jugador mejor pagado 

Robert Lewandowski es titular indiscutible en Bayern Munich de Carlo Ancelotti. El atacante polaco, a base de goles, puso a los bávaros en la punta de la Bundesliga. Aunque, la Superliga China se interpuso para sacarlo de Alemania esta temporada.

Resulta que el agente del ex delantero del Borussia Dortmund, Cezary Kucharski, sostuvo que su representado tuvo la opción de fichar por un cuadro del fútbol asiático. Incluso, llegar a ser el jugador mejor pagado del mundo.

"Un agente que lleva superestrellas a la Superliga China me contactó por Lewandowski. No me comentó el club, pero que si él fichaba iba a tener un pago muy superior a los 40 millones de euros", apuntó Kucharski.

Sin embargo, este mencionó que el hombre de ataque no tiene intenciones de dejar su actual club. "Ahora no está a la venta, pero nunca hay que decir nunca. La vida otorga varias alternativas", finalizó.

Como se recuerda, el jugador mejor pagado del mundo es Carlos Tevez. El argentino firmó por el Shanghai Shenhua y este club le pagará 40 millones de dólares al año.

