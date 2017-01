El próximo lunes no solo se conocerá al ganador de 'The Best', el premio que entregará FIFA al mejor jugador del mundo y que tiene como finalistas a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Antoine Griezmann, también habrán otros reconocimientos, como el Puskas, al mejor gol.

Los tantos nominados solo fueron considerados entre el 30 de septiembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016. Después de esa fecha, ningún otro pudo ser tomado en cuenta. Y, en otros caso, el público ni les hizo caso.

De hecho, FIFA anunció el pasado 6 de diciembre la terna de los tres finalistas. Marlone del Corinthians, Daniuska Rodríguez de la selección femenina de Venezuela y Subri del fútbol de Malasia pueden llevarse el galardón el lunes.

Pero, como mencionamos antes, en el siguiente ránking entran los goles que quedaron fuera, pero merecieron un espacio en el Puskas y, quizás, hasta pudieron haberlo ganado. Por ejemplo, el golazo de Mesut Özil al Ludogorest en Champions, no está en la lista final porque no estuvo dentro de la fecha permitida.

