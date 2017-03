Los 10 datos 'caletas' que dejó la jornada 6 en el fútbol peruano

Si hoy terminase el Torneo de Verano, UTC y Melgar disputarían la gran final. Precisamente el equipo Juan Máximo Reynoso es el único cuadro que no ha perdido hasta el momento. Alianza Lima, en Cusco, no pudo con Garcilaso y perdió su invicto.



Y es que el cuadro cusqueño, desde su ascenso a primera división, no ha conocido la derrota ante los blanquiazules. Cinco victorias y cuatro empates ha sumado frente a los 'grones'.



Otro dato a destacar es el del 'Torito' Meza Cuadra. El delantero del Sport Huancayo llegó a los 150 goles, tras su tanto ante el Comerciantes Unidos, en el triunfo del 'Rojo Matador' por 4 a 2.



