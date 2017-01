Alberto Rodríguez, al fin, rompió su silencio. El ‘Mudo’ reconoció el interés de Peñarol por contratarlo. Pero dice que es un honor vestir la camiseta de Universitario de Deportes. Eso sí, el zaguero no descartó su llegada al conjunto uruguayo.



Aquí te mostramos los mejores textuales que dejó Alberto Rodríguez en conferencia de prensa.



- “Si bien es cierto, Peñarol es un tema formal. En este caso, yo me debo a la ‘U’. Confiaron en mí. Prefiero hablar de ellos. Si he firmado aquí, es para quedarme”.



- “No cualquiera juega en la ‘U’. Es un club grande. Si bien es cierto, tuve un paso por Cristal, el club es un equipo grande. Aposté por ellos. Estoy muy agradecido por eso”.



- “Me veo jugando y aportando para el beneficio del club”.



- “No me preocupa, ni nada [por mi pasado por Sporting Cristal]. Lo mismo pasó cuando estuve en Melgar”.



- “Es pasión, un orgullo enorme vestir la camiseta de la ‘U’. No cualquier la viste. Estoy contento aquí”.



- “Hoy por hoy estoy en la ‘U’, mañana no sé qué pasará. No me atrevo a decir nada más”.



