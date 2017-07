Alianza Atlético vs San Marrtín chocan este sábado por la fecha nueve del Torneo Apertura. El 'Vendaval' viene de dar el golpe en Cutervo, pues derrotó a Comerciantes (2-0). En tanto, los 'santos' cayeron ante Universitario (Gol Perú/12:30 pm)..

La fecha pasada, Alianza Atlético dio el golpe. Metió un triunfazo (2-0) de oro en Cutervo ante Comerciantes Unidos, y frente a San Martín quiere seguir aferrándose a la Primera División.

Hasta hace un mes, Alianza Atlético estaba casi desahuciado en el campeonato: era último en el acumulado. Hoy sigue en zona roja (penúltimos), pero está a cuatro puntos del antepenúltimo, que es Cantolao.

“El último resultado fue vital para mantenernos con vida. Este grupo quiere quedarse en Primera División y estamos peleando para conseguir ello. Con San Martín será otra final”, dijo el volante de Alianza Atlético, Tarek Carranza

Y recibirá a San Martín que no la pasan bien: vienen de caer con la ‘U’ (4-2) y no logran ganar hace tres duelos. Además, fuera de su ‘jato’ solo vencieron a Melgar (3-2) y Cantolao (2-0). Ojo, los albos no contarán con Ricardo Farro, Álvaro Ampuero y Junio Ponce (lesionados).

POSIBLES ALINEACIONES:

ALIANZA ATLÉTICO: Steven Rivadeneyra, Jack Safra, Marcos Delgado, Manuel Calderón, Carlos Fernández, Carlos Correa, Tarek Carranza, Julio García, Luis Benites, Jorge Bazán y Roberto Jiménez.

SAN MARTÍN: Alejandro Duarte, Saúl Salas, Koichi Aparicio, Ramiro Ríos, José Luján, Álvaro Ampuero; Luis Álvarez, Jairo Vélez, Ramiro Cáseres, Jesús Chávez; Alexander Succar.