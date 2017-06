Alianza Lima: conoce la historia de cómo llegó Aldair Fuentes al cuadro blanquiazul

El último domingo, Aldair Fuentes se jugó un partidazo con Alianza Lima, en la goleada por 4-1 frente a Sport Rosario por la fecha 6 del Torneo Apertura. Incluso, anotó un gol con un remate fuerte de cabeza, el cual le supuso conseguir su segundo tanto en toda su carrera como profesional.



El pisqueño, hijo de Isidro Fuentes- ex futbolista que actuó en la década del 90 y fue goleador del Unión Minas-, se ha convertido en una pieza clave en el esquema de su técnico Pablo Bengoechea, quien le ha dado toda la confianza y éste no ha defraudado.

¿Pero, cómo llegó Aldair Fuentes a Alianza Lima?

Por el año 2014, Aldair Fuentes llegó al elenco victoriano a través de Tipiani, entrenador de menores que dirigía al elenco Atlas, al cual pertenecía Fuentes y Erinson Ramírez.

Depor conversó con quien fue el primer técnico de Fuentes en menores en Alianza Lima, Mauriño Mendoza. El ex portero campeón de la Copa Sudamericana 2003 con Cienciano, contó pasajes pocos conocidos de la nueva joya de Alianza Lima.

"Por aquel entonces, Alianza Lima tenía un convenio con el equipo de Atlas de Pisco dirigido por el profesor Tipiani, para que se encargue de traer a los jugadores más destacados. Y así fue como llegaron juntos Erinson Ramírez y Aldair Fuentes", explicó Mendoza.

"Desde que Fuentes llegó a Alianza Lima se le veía que tenía condiciones. Recuerdo que los calificamos con los chicos que tendría proyección dentro del grupo en aquel año y mira el tiempo nos dio la razón", añadió.

Mauriño Mendoza afirmó estar "contento porque Fuentes está logrando sus objetivos", y no se hace problemas en reconocer que el hoy volante del primer equipo aliancista, también pasó por manos de otros entrenadores.



"También fue dirigido por los profesores Juan Carlos Sandi, Barnaby Llosa Vidal y Fabrizzio Sierra, quienes han sido parte de su proceso como crecimiento como futbolista. Acá no se trata de decir que yo lo descubrí, sino que todo se basa en etapas que se tienen que cumplir en Alianza Lima para así poder llegar al primer equipo", explicó el técnico de menores.

Tanto Aldair Fuentes como Erinson Ramírez vivieron en una casa hogar, la cual financió el club blanquiazul, como también la alimentación.



Pero toda esa ayuda no hubiese servido de mucho si el propio jugador no tenía claros sus objetivos. Y eso fue precisamente algo que sí tuvo Fuentes.



"Desde su llegada a Alianza Lima tenía las cosas claras de hacia dónde quería llegar y mira, de a pocos viene logrando sus objetivos", contó Mendoza sobre su ex pupilo, de quien dijo siempre fue un "chico correcto".

Los dos goles que lleva Fuentes como profesional fueron de cabeza, -ante Municipal en el Torneo de Verano y del último domingo ante Sport Rosario-, y dada la talla que tiene, cualquiera podría creer que marcar de cabeza le resulte relativamente fácil, pero no siempre fue así.



"Mejoró mucho en el juego aéreo. Antes le costaba porque se confiaba por su estatura, pero ahora se le ve más seguro en ese aspecto. En la marca también mejoró, básicamente se debe a la competencia que te ayuda a crecer como futbolista y con eso pulió sus fortalezas y mejoró sus debilidades", reveló el ex portero.



Finalmente su ex técnico le dio este consejo a Aldair Fuentes: "Ahora solo tiene que enfocarse en mantenerse ahí, en el primer equipo, y por qué no seguir manteniéndose en el once titular. Además, debe seguir luchando por sus sueños y con la consolidación en Alianza Lima le llegará la oportunidad de emigrar al extranjero".