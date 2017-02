Alianza Lima: conoce al técnico que hizo debutar a Luis Aguiar y también dirigió a Pablo Bengoechea

Julio César Ribas es un reconocido entrenador uruguayo que a sus 60 años dirige a Lincoln Red Imps Football Club de Gibraltar. Sin embargo, en el 2003 hizo debutar en Primera División a Luis Aguiar en el Liverpool de Uruguay. En su hoja de vida también resalta su etapa como entrenador de Peñarol (1999-2000), club donde tuvo a sus órdenes a Pablo Bengoechea y Óscar Aguirregaray, quienes actualmente ocupan el cargo de director técnico y asistente técnico de Alianza Lima, respectivamente.



►Alianza Lima: el once que prepara Pablo Bengoechea con Luis Aguiar



Julio César Ribas quizás nunca pisó La Victoria, pero tiene mucho que ver con la grata actualidad de los íntimos en el Torneo de Verano. Por esa razón Depor se contactó con él, quien amablemente nos atendió desde Europa y se alegró por el buen momento de sus ex dirigidos.



El primer mentor de Luis Aguiar



​Liverpool iniciaba el 2003 su participación en Primera División de Uruguay, ya que la temporada 2002 disputó la Segunda. Allí, Julio César Ribas alzó el título de manera invicta. Por ello, tuvo que reforzar su plantilla para lograr los objetivos en la máxima división y, según nos cuenta el profesor, ya venía siguiendo a Luis Aguiar desde su etapa formativa en River (Uruguay). Ya mostraba mucha proyección.

"Yo hice debutar muy joven a Luis Aguiar, cuando tenía 17 años. Ya apuntaba en el inicio de su carrera que iba a ser bueno. Después se concretaría como un jugador de mucha personalidad, con una buena técnica para pegarle al balón, buen temperamento y además de ser polifuncional en todos los puestos del mediocampo", son las primeras palabras de Julio César Ribas.

Luego, el ex técnico del 'Canario' nos contó un poco más de la etapa formativa de Luis Aguiar: "Él comenzó su carrera en River, yo lo veía jugar en juveniles porque un entrenador que trabajaba conmigo siempre me acompañaba. Fue así que di con él y lo llevé a Liverpool. No me equivoqué, pues el tiempo me dio la razón de la jerarquía y calidad como jugador".

Luis César Ribas recordó sobre el debut de Luis Aguiar y dijo lo siguiente: "Jugó 11 partidos y anotó un gol. Mostró personalidad, técnica, ritmo de juego y buena pegada con ambas piernas que lo hacían un jugador distinto. Demostró ser un jugador con gol".



Luis Aguiar solo una vez salió campeón en su carrera como futbolista, fue en la temporada (2015-2016) con Peñarol. Luis Aguiar solo una vez salió campeón en su carrera como futbolista, fue en la temporada (2015-2016) con Peñarol.

Sobre el presente que vive su expupilo Luis Aguiar en Alianza Lima, el técnico uruguayo contó: "Él es un jugador con experiencia en Europa y también que jugó en un grande de América como Peñarol. Siempre mostró tener mucha personalidad, lo único que le falta es continuidad, jugar partidos más seguidos y en base a eso encontrará su mejor rendimiento".

"El último partido (en Cutervo) demostró toda su jerarquía y lo útil que será en Alianza Lima, por algo lo llevó Pablo Bengoechea, su actual entrenador", señaló.

Luis Aguiar ya lleva 3 goles con la camiseta de Alianza Lima Luis Aguiar ya lleva 3 goles con la camiseta de Alianza Lima

Anécdota con Luis Aguiar

​

​Han pasado 14 años desde el debut del volante uruguayo en el fútbol profesional. Julio César Ribas nos cuenta que siempre Luis Aguiar pateaba los balones detenidos pese a no ser de los más experimentados en el grupo. "Recuerdo que íbamos empatando y se jugaban los minutos finales, él toma la pelota y pese que había ejecutantes más experimentados en el Liverpool y con su pierna menos hábil (zurda) hizo su primer gol.Su personalidad lo hace un jugador distinto y además su capacidad para ejecutar los balones detenidos con ambas piernas".

A su vez confiesa que Luis Aguiar siempre se quedaba al término de los entrenamientos para perfeccionar el remate y producto de eso se ve reflejado en la actualidad la precisión de sus balones detenidos.

Luis Aguiar lleva 3 goles con la camiseta de Alianza Lima esta temporada Luis Aguiar lleva 3 goles con la camiseta de Alianza Lima esta temporada

Recuerdos con Bengoechea y Aguirregaray



​ Comenzaba la temporada del año 1999 en Peñarol y era anunciado como flamante técnico el profesor Julio César Ribas, quien llegaba de dirigir al Boavista de Uruguay. Por su parte Pablo Bengoechea y Óscar Aguirregaray ya eran figuras en el elenco 'Carbonero', pues ya habían ganado títulos de la liga uruguaya en temporadas pasadas y ese año no fue la excepción, pues también campeonaron.

De esta manera recuerda, Julio César Ribas a su ex pupilo Pablo Bengoechea: "Él es una buena persona, callada, respetuosa, humilde, que siempre trata de observar el fútbol y que lo hacía desde que era jugador, por eso ahora es técnico. Yo lo aprecio mucho y le deseo que le vaya bien en Alianza Lima".

Pablo Bengoechea fue campeón con Uruguay en la Copa América 1987. Pablo Bengoechea fue campeón con Uruguay en la Copa América 1987.

"Como jugador era excepcional, un verdadero conductor, pues logró un quinquenio con Peñarol. Además salió campeón con la selección uruguaya en una Copa América y cómo entrenador recién está comenzando pero también ya obtuvo un título con el elenco 'Carbonero' y estoy seguro que con Alianza Lima también conseguirá cosas importantes".

"Con ambos jugadores (Aguirregaray y Bengoechea) gané el último campeonato del siglo con Peñarol y fue algo maravilloso para todo ese plantel que se formó". Bengoechea como jugador tenia una técnica insuperable en el pase largo y corto, además poseía una visión de juego muy importante, muy inteligente, humilde, capitán del equipo", así lo describe al 'Profe'

Luis César Ribas sobre el 'Vasco' Aguirregaray declaró lo siguiente: "Era un excelente zaguero, con un temperamento increíble, polifuncional. También tenía un buen remate de larga distancia, impecable en el juego aéreo".

El ´Vasco' actualmente ocupa el cargo de asistente técnico en Alianza Lima. El ´Vasco' actualmente ocupa el cargo de asistente técnico en Alianza Lima.

Anécdota con el 'Profe'

​Yo llevé a Peñarol a un zurdo que luego jugó en Europa, se llamaba Fabián Canobbio. Entonces yo le dije a Bengoechea que se quedé con él luego de los entrenamientos para practicar los tiros libres porque también tenía una muy buena pegada y recuerdo que le dije que íbamos a tener un buen ejecutador de pelota parada por derecha (Pablo) y por izquierda (Fabián). Entrenaron por semanas, hasta que un día Pablo se me acerca y me dice que terminaron, yo les respondo: ¡Tan pronto! - y él me responde: Sí, ya no voy a seguir con esto, pues sino Fabián va a tirar todos los balones detenidos".

LEE TAMBIÉN...