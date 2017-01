Alianza Lima contrató a Kevin Quevedo, promesa de Universitario de Deportes

En Alianza Lima no solo piensan en contratar jugadores con recorrido, sino también en sumar piezas para el futuro blanquiazul. Por ello, este lunes se confirmó la contratación de Kevin Quevedo, talentoso volante que llega proveniente de Universitario de Deportes.

El talentoso '10' se encuentra concentrado con la Selección Peruana Sub 20 que viajará a Ecuador para disputar el Sudamericano de la categoría. Mientras tanto, el volante mantenía conversaciones con la dirigencia blanquiazul para llegar a un acuerdo por la temporada 2017.

Finalmente, Kevin Quevedo recibió una oferta de Universitario de Deportes para renovar contrato; no obstante, el jugador tomó la decisión de no continuar más en Ate. ¿La razón? las pocas posibilidades de jugar en el primer equipo: la temporada pasada apenas tuvo 36 minutos. No obstante, en Alianza Lima la idea es que juegue más.

Con la contratación de Kevin Quevedo, Alianza Lima se llevó a una de las promesas más importantes de Universitario de Deportes para la temporada 2017 y este podría sumarse a los entrenamientos del equipo después de que finalice su participación en el Sudamericano Sub con Perú (Nogara lo toma muy en cuenta en el equipo titular). Eso sí, ahí mismo tendrá que llenarle los ojos al 'profe' Pablo Bengoechea para tentar una posibilidad en el elenco titular.

Vale agregar que Kevin Quevedo podría jugar en el equipo titular de Alianza Lima este 2017, ya que aún la ADFP solo permite utilizar 3 extranjeros para el Descentralizado del presente año. Además, la Bolsa exigirá un total de 4000 minutos para los jóvenes y por ello, este tendría mayores posibilidades de sumar partidos.

