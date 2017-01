Alianza Lima: el estilo Bengoechea y el análisis de un plantel renovado

Pablo Bengoechea no ha llegado a Alianza Lima con el típico discurso. El técnico uruguayo dejó de lado frases hechas como "equipo con tradición", "volver a las raíces" y "juego pícaro" para decir lo que la hinchada necesitaba escuchar como si fuera una profecía: "Los jugadores que están aquí sí tienen mi estilo".



En un club grande que no campeona hace 10 años, todo cuesta más. Encima, cuando la dirigencia solo está de pasada, los procesos no se respetan y los jugadores se contratan más por nombre que por presente y futuro. Para poner solo tres ejemplos de lo mal que se eligió el año pasado, Walter Ibáñez, Johnnier Montaño y Reimond Manco regresaron a Matute como salvadores, pero hoy la hinchada no los puede ver. Es por eso mismo que la forma de sentir el fútbol de cada técnico, incluso desde el discurso, es clave para pelear por cosas importantes.

Alianza Lima pedía a gritos un técnico líder antes que un revolucionario táctico. Alguien que respete y se haga respetar. Que imponga un trabajo tan ‘serio’ que la directiva respalde sin miedo a que la barra los putee. Además, Alianza debía rodearse de futbolistas con ganas de comerse el mundo, gente con personalidad que en la cancha deje el ego de lado y se acomode al estilo y a las necesidades del DT. ¿Lo logrará Bengoechea? ¿Ya está todo encaminado? Demos un vistazo.

1. El estilo Bengoechea

En la pretemporada de Alianza Lima ha quedado claro que Pablo Bengoechea prefiere el 4-2-3-1. Su esquema está diseñado para jugar con la pelota pegada al piso, dos extremos rápidos para llegar a la última línea, un 'cerebro' a la antigua y un '9' infalible. Para entenderlo un poco mejor, repasamos las frases que más repitió a una semana y pico del arranque en el torneo.



- "Es preferible perder un segundo, hacer un enganche y sacar un buen centro".



- "Cuando vayamos al ataque, todos regresamos cubriendo posiciones. No retrocedan sin marcar".



- "No hay que aburrirnos. En la cancha es donde debemos asociarnos y cuidar la pelota".



- "Vamos a cansarnos de meter centros de gol este año."



- "Hay que estar decididos. No hay que fallar en el mano a mano. Mucha atención".





2. Los refuerzos

Alianza Lima, una vez más, cambiará a casi todo su equipo titular de un año para otro. Son 13 jugadores los que no renovaron, de los cuales 10 fueron habituales titulares. En 2015 se fueron 12 y en 2014, la purga llegó a 15. He ahí la urgencia de construir un equipo en base a un plantel que pueda perdurar pensando a largo plazo. No es lo mismo comenzar una temporada desde cero que con un plantel base, uno con cuatro o cinco que jueguen con confianza y de memoria.



Alianza Lima inició pretemporada con todos sus refuerzos. (Facebook Alianza Lima) Alianza Lima renovó su plantel para la temporada 2017.

Alianza Lima conserva al colombiano Lionard Pajoy (fue el goleador del equipo en la última temporada, con 17 tantos, y tiene buen juego aéreo) y trajo a tres extranjeros con trayectoria y pinta de referentes a futuro.

- Luis Aguiar (Uruguay). Volante mixto de buena pegada. Va de mediapunta o adelante de los zagueros. Es el llamado a ser el '10' de Bengoechea, y lo mejor es que sabe lo que es campeonar con un grande.



- Gonzalo Godoy (Uruguay). Es un defensa central rápido y de buen juego aéreo. Prohibido chocar con él.



- Germán Pacheco (Argentina). Atacante que también puede jugar como extremo y, sobre todo, tiene gol. Destacó en Juan Aurich durante 2014 y 2015, y pasó por el Atlético de Madrid.



Entre las contrataciones nacionales de Alianza Lima, destaca Rinaldo Cruzado, un jugador que se suma a Óscar Vílchez y Luis ‘Cachito’ Ramírez como las opciones de fuerza para una volante con calidad de selección y muy buen pie. Los tres poseen muchas características acordes al juego que se pretende: pase corto, largo, salida limpia y buena pegada.

Alejandro Hohberg (volante extremo), Hansell Riojas (defensa central) y Alexis Cossio (lateral izquierdo) son los otros fichajes para recordar.

Luis Aguiar es diestro, pero en Chincha se mandó un golazo de tiro libre con la zurda.

3. Entonces, ¿se acopla el plantel a la idea de juego?

Sobre el papel y por lo visto en la pretemporada, sí. Alianza Lima tiene variantes para cada línea en función a lo que busca Bengoechea, aunque todavía es prematuro cantar victoria. Por ejemplo, para la 'Noche Blanquiazul', el técnico prepara un equipo que incluye a sus cuatro extranjeros, porque la gran prioridad de la primera parte del año es la Copa Sudamericana. Por ahora, el 11 sería así:



Leao Butrón en el arco; Paolo De la Haza, Hansell Riojas, Gonzalo Godoy y Alexis Cossio en la defensa; Óscar Vílchez y Luis Ramírez en la primera línea de volantes; Luis Aguiar como '10'; Alejandro Hohberg de extremo derecho, Germán Pacheco de izquierdo; y Lionard Pajoy en el ataque.​

En el torneo local, sin embargo, solo pueden jugar tres extranjeros al mismo tiempo. Es aquí es donde empiezan los dolores de cabeza (o dudas) para el comando técnico.

Manteniendo el esquema (4-2-3-1), la pelea en el puesto de hombre-punta está entre Germán Pacheco y Lionard Pajoy. Sin tratar de descubrir la pólvora, la opción que se trabajó más durante la pretemporada fue que Germán sea el '9' titular. Así, su puesto como extremo será ocupado por los chicos Erinson Ramírez o Kevin Quevedo, quienes suman en la bolsa de minutos. De quedarse Lionard con el puesto, el esquema sería el mismo. La tercera opción en la pizarra del gol es Aurelio Gonzales Vigil, quien jugó poco en Melgar.

San Martín 1-0 Alianza Lima Lionard Pajoy anotó 17 goles con Alianza Lima en 2016.

Sin embargo, otro experimento del ‘Profesor’ estaría en la defensa: el DT está probando a Miguel Araujo en lugar del uruguayo Godoy, quien muchas veces fue utilizado como alternativa en Chincha. Otros jugadores que probó Bengochea en la defensa fueron Luis Garro, en lugar Paolo De la Haza, y Francisco Duclós por Alexis Cossio.



Ojo, Alianza Lima también podría alinear a un tridente de selección en el mediocampo, pero el esquema tendría que mutar a un 4-3-2-1.



Butrón en el arco; De la Haza, Riojas, Godoy y Cossio en la defensa; Vílchez, Ramírez y Cruzado en la primera línea de volantes; Aguiar por izquierda y Hohberg por derecha para, finalmente, dejar a Pacheco o Pajoy en el ataque.



4. ¿Qué le falta a este equipo?

Un delantero más. Tal vez, un '9' peruano de área. Pablo Bengoechea aseguró días atrás que su plantel ya está completo y se declaró “conforme”, sin embargo, la reglas del Descentralizado 2017 solo permiten alinear a tres jugadores extranjeros en cancha, por lo que podría faltar una variante más para todo el frente de ataque. Iván Bulos era una posibilidad, pero terminó fichando por el Boavista de Portugal.



Además, con lo largo que es el campeonato, es muy es posible que haga falta un volante de marca. Alianza Lima extraña a un jugador como Pablo Míguez, por ejemplo, uno que sea sinónimo de respeto y sepa poner la pierna fuerte cuando sea necesario.



Alianza Lima, sin dudas, tiene con qué pelear. Sin embargo, aunque pueda parecer muy duro, para que vuelva a ser el equipo grande de toda la vida, debe dejar la desesperación por ganar el título inmediato y proyectarse a largo plazo. Si Bengoechea es el técnico correcto y el plantel que ha conformado es el ideal, entonces se habrá dado un paso agigantado. Claro, si el inicio de una nueva era viene con un título para romper diez años de maleficio, mucho mejor.

