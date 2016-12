La primera vez que miró a su ídolo no fue por televisión ni en algún álbum, sino en su mismo camarín. Gonzalo Godoy, el nuevo jale de Alianza Lima, era central titular en menores de Cerro de Uruguay y tenía como compañero al mismísimo Diego Godín, el zaguero de Atlético de Madrid. Y si bien el destino les puso una ‘mica’ distinta a cada uno, el ‘capi’ de la selección charrúa aún tiene una deuda con el ‘Kaiser’.

En ‘conversa’ con Depor, Godoy nos contó esa etapa de su vida y, por supuesto, las metas que tiene con Alianza Lima para el próximo año.

Más allá de la referencia natural por el fútbol en tu país, ¿años atrás tuviste algún contacto con Pablo Bengoechea?

Yo lo conozco por el medio pero personalmente se dio cuando jugamos en la presentación de Alianza Lima (Godoy defendía a Cerro de su país en 2012).

¿Algún amigo de Peñarol (donde dirigió en 2015-2016) te habló de su manera de trabajar?

Sí, me dijeron que tiene la virtud de tratar a todos por igual. Lo del sistema de juego tiene que ver con las piezas que tiene. Pero le gusta brindar prioridad al buen manejo de pelota.

Y más allá de tu posición, ¿tienes ese punto a favor de apoyar con salida limpia?

Me seduce tener la pelota. En ello coincido con esa manera de jugar.

A pesar de que no tuvo un buen último año, Walter Ibáñez fue el zaguero extranjero con más gol en Alianza (anotó 29 en cuatro temporadas). ¿Eres de buen promedio en el arco rival?

Soy también de goles, pero no tanto como el ‘Colo’ (risas). Espero la oportunidad de también colaborar en arco contrario.

¿De penal o por juego aéreo?

A través de la pelota quieta, en los córners.

Sé que también juegas de lateral derecho. ¿Cuáles son tus principales virtudes al momento de ir a marcar?

Mi puesto es central, pero también jugué de lateral derecho. Y en cuestión de juego, me gusta cerrar a la espalda del compañero y también anticipar.

¿Qué sensaciones te dejó Matute cuando jugaste ante Alianza, en 2012?

La más hermosa de todas, lo que contagiaba la gente era impresionante. Espero que sea así en todos los partidos que se nos viene.

Hay una atmósfera tensa porque la institución no campeona desde el 2006. ¿Cómo manejar esa presión?

Cuanto más grande es la presión, es mejor. Para mí es un desafío lindo. Pero eso no se dice (lograr el objetivo), hay que hacerlo.

¿Cuánto aportará Luis Aguiar como ‘10’?

Lo conozco porque nos enfrentamos en clásicos. Él jugó en Peñarol y yo en Nacional. Es bueno tener un compatriota, además es un excelente jugador. Tiene buen cambio de ritmo.

¿Quién fue tu espejo como defensa?

Diego Godín. Incluso tuve la chance de jugar con él en menores de Cerro. Para mí está en el top 5 de los mejores defensas del mundo.

Me imagino que, a pesar de los años, por lo menos lo tienes en el WhatsApp…

Sí, pero el contacto es mínimo. No es que tenga una relación cercana. Aunque igual me prometió, hace un tiempo, la camiseta firmada del Atlético (de Madrid) y la selección.

Con esa escuela, ¿eres de los que va con todo a cada pelota dividida?

Sí, obvio, me gusta ir con todo. Pero nunca con mala onda. Solo fuerte.

(Te puede interesar ► Fernando Pacheco, la promesa que sueña con el Mundial Sub 20)