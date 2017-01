Alianza Lima: Hansell Riojas, el defensa al que le cayó un avión de papel en la cara

Por estos días, Alianza Lima está en busca de un lateral derecho que ocupe el lugar dejado por Roberto Guizasola y compita en el puesto con Juan Diego Li. Necesita uno más porque tiene dos centrales que pueden ocupar esa posición en el Descentralizado 2017, pero el técnico tiene las ideas claras: ni Hansell Riojas ni Miguel Araujo ocuparán esa posición.

Sin embargo, en caso no se concrete la llegada de un jugador que vaya por ese sector, el entrenador blanquiazul puede echar mano de Riojas, a quien llevó a la Selección Peruana para que ocupe esa posición y que vivió una curiosa anécdota en el amistoso contra Inglaterra en el renovado estadio Wembley, en mayo del 2014. ¿La recuerdas?

Luego del proceso de Sergio Markarián en la bicolor, el hoy entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, asumió la dirección técnica del equipo de todos y se topó con amistosos internacionales ante Suiza e Inglaterra. Para esos choques previos a Brasil 2014, Bengoechea convocó a un equipo bastante joven y entre ellos a Hansell Riojas, quien jugó en una posición poco habitual para él.

En aquel partido, el defensor – que este año se pondrá la blanquiazul – ingresó para ser lateral derecho – posición que ahora están buscando cubrir en La Victoria – y vivió una divertida experiencia: era su debut en la Selección Peruana y un avión de papel lanzado desde la tribuna le impactó en el rostro.

El hecho fue celebrado por todo el estadio como su fuese un gol y Hansell Riojas solo lo tomó como un hecho particular, un recuerdo, del que no quiso pronunciarse. De lo que no se olvidó fue de ser marcador derecho, función que desempeño también en César Vallejo y que está listo para asumir, si así lo requiere Pablo Bengoechea.

