Alianza Lima insiste: espera respuesta de Yordy Reyna 

Hace dos días le comunicaron a Pablo Bengoechea que iba a contar con un tercer ‘9’ en Alianza Lima: Aurelio Gonzales-Vigil. El ‘Lobito’ se sumaba a Germán Pacheco y Lionard Pajoy. “‘Profe’, estamos haciendo lo posible para conseguir otro delantero más”, le dijeron desde la comisión de fútbol. No era mentira: en Matute se volvió a analizar el regreso de Yordy Reyna.

¿Es posible? Sí, Red Bull Salzburgo de Austria -con quien tiene contrato- no tendría problemas en prestarlo. Claro, solo jugó 99 minutos en la última temporada. Ahora, ¿qué complica su llegada? La postura, entendible, de su agente Raúl González.

Depor conoció que en Matute ya le preguntaron por Yordy Reyna, pero él respondió que la prioridad era buscar un mercado extranjero. El punto a favor para Alianza Lima es que al jugador no le desagrada la idea de volver. Además, ganaría un nuevo aire en su carrera. Hoy habrá una respuesta definitiva. Llegue o no, aquí se cierran los fichajes.

El beneficio de su regreso

¿Por qué la ‘Magia’ no miraría otro horizonte? Aquí las ventajas de un posible regreso de Yordy a Matute.



1. Competencia

Sus virtudes no están en discusión, pero crecerían con mayor cantidad de minutos. En Alianza Lima sí o sí los tendría.



2. Sudamericana

No solo aparecerá en el torneo local. También hay ‘Suda’ y estará en vitrina internacional. Ahí, obvio, hay level.



3. Selección

Gareca ya lo dijo: no interesa dónde, sino que el jugador alterne. Así es más fácil un posible regreso de Yordy Reyna a la bicolor.



