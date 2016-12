En Alianza Lima aún no cierran contrataciones para la temporada 2017. Y en agenda blanquiazul ya saltó en nombre de Irven Ávila, jugador de Sporting Cristal que aún no define su futuro tras su negativo paso por el fútbol ecuatoriano.

► 10 jugadores que fueron acusados de ‘traidores’ por haber jugado en el equipo rival

El propio futbolista aseguró que no está en sus planes continuar en el LDU de Quito por la falta de pagos que lleva en el poco tiempo que lleva en Ecuador. Además, el ‘cholito’ no ha gozado de la continuidad que hubiese deseado y por ello se encuentra negociando su salida del cuadro ecuatoriano. ¿Volverá al Rímac o se mudará a La Victoria?

“Es cierto que Alianza Lima y otros equipos se han interesado en mi persona; sin embargo, primero tengo que solucionar mi tema contractual con Sporting Cristal. Yo quiero jugar en el equipo que sea”, señaló Irven Ávila, quien anotó un gol con LDU de Quito, a Radio ‘Ovación’.

Por otra parte, el delantero de 26 años adelantó que lo primero que tiene que hacer es solucionar su situación con Sporting Cristal y luego ver si es que el nuevo comando técnico comandado por ‘Chemo’ Del Solar tiene en su interés continuar con él para la temporada 2017.

“Hasta el momento en Sporting Cristal no me aseguran cómo resolverán mi situación contractual. Yo tengo contrato con ellos hasta el 2018 pero les hice saber que, si no me van a tomar en cuenta, yo podría buscar otras opciones para jugar”, agregó Irvén Ávila sobre el interés de Alianza Lima.

Vale mencionar que el ‘Cholito’ tiene un problema de por medio con LDU de Quito, ya que su préstamo se extiende hasta mitad de año del 2017. Ante esto, Depor pudo conocer que la dirigencia cervecera tiene la opción de que Irven Ávila vuelva, pero dependerá mucho de LDU de Quito, los rimenses y el propio jugador para llegar a un acuerdo económico de ruptura del contrato.

Solo después de esto, Alianza Lima podría tentar un préstamo con Sporting Cristal y contar con los servicios de Irven Ávila para la temporada 2017, siempre y cuando, los rimenses no lo tengan en sus planes. Lo cierto es que hasta hoy, aún no hay nada definido.

► Alianza Lima: Iván Bulos es el plan B por si Jefferson Farfán no llega

ESTO TE PUEDE INTERESAR:

¡Sin querer queriendo! Los goles más feos del Descentralizado 2016



NO DEJES DE LEER