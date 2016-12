De Europa a La Victoria: Juan Diego Li y su revancha con la blanquiazul

Cuando le escribieron al WhatsApp para comentarle que había una propuesta de Alianza Lima, Juan Diego Li no lo pensó dos veces. Tenía que regresar para cobrarse una revancha en Matute, donde jugó el 2015, y otra consigo mismo: venía de una temporada difícil con el Vejle BK de Dinamarca, donde solo apareció en lista el pasado 9 de setiembre, en la derrota ante el HB KØGE.

En ‘conversa’ con Depor, el lateral derecho nos contó qué se le hará fácil acoplarse al plantel porque conoce el vestuario blanquiazul.

¿Cómo se dio tu llegada a Alianza Lima?

Estaba viendo el tema en Dinamarca, pues había posibilidades de seguir allá pero justo salió la posibilidad de volver a Alianza Lima y con el visto bueno del profesor Pablo Bengoechea se llegó a un acuerdo por un año.

¿Qué tal la experiencia de estar en Vejle BK de Dinamarca junto a Juan Diego Gutiérrez?

La verdad que muy buena, aprendí mucho, mejoré un montón de cosas. Aprendí cómo piensan los entrenadores europeos que son completamente distintos a los sudamericanos. Me sirvió un montón, pues vivía solo y hubo muchos factores que me ayudaron para llegar de una mejor manera para la temporada 2017.

¿Cómo piensan los entrenadores europeos?

A ellos les encanta la intensidad en el juego, les gusta mucho el pase fuerte, no regresar trotando sino corriendo, así sea el primer minuto de juego o el minuto final. Son muy ordenados tácticamente. Por ejemplo, mi equipo y varios de la liga danés no tenían preparador físico, pues todos los trabajos lo hacia el técnico en el campo de juego. Eso fue algo que me impresionó. No había mucho trabajo de pelota.

Juan Diego Li fichó por el Vejle BK de Dinamarca a mitad de temporada

¿Consideras que tu etapa en Europa te sirvió para madurar?

Sí, de todas maneras. Yo creo que me ha servido mucho, ya sea como persona, como futbolista. Entendí que cuando pierde el balón un compañero tienes que correr el doble para recuperarlo.

¿Por qué no te quedaste en el Vejle BK de Dinamarca?

Yo me fui por un tema de aprovechar mi situación, ya que en San Martín no estaba jugando y surgió la posibilidad de jugar ahí en Dinamarca. Lo acepte con la visión de tratar de jugar y mejorar todas las debilidades que tenía. Me sirvió un montón esa experiencia y de repente si me quedaba en San Martín no llegaba a Alianza. Ahora me siento un jugador más completo, con una mayor experiencia. Pese a que no jugué, los entrenamientos me sirvieron, como te digo, para potenciarme como jugador.

¿Cómo era tú día a día en Dinamarca junto a Juan Diego Gutierrez?

Vivíamos relativamente cerca. Desayunábamos y almorzábamos en el club, que era algo obligatorio. En las noches íbamos al gimnasio y en ocasiones nos juntábamos con Edison Flores que vivía a dos horas de donde nos encontrábamos.

¿Sientes que también maduró mucho Edison Flores estando en Dinamarca?

Claro, eso se nota cuando juega en la selección, pues ha mejorado mucho su velocidad y técnica.

¿Ves como una revancha tu regreso a Alianza Lima?

Lo tomó con mucha hambre, porque ya tengo una base de conocer al hincha y de haber estado en el extranjero, pues esas cosas me ayudan mucho para complementarme bien y conseguir grandes cosas con la blanquiazul, como sería salir campeón.

Con Roberto Guizasola en Sport Huancayo, hasta el momento eres el único en esa posición. ¿Cómo tomas esa responsabilidad?

Hasta el momento soy el único, ¿no? Vamos a ver qué sucede y con quién lucharé el puesto, ya que no debo cantar victoria. Con trabajo, dedicación y entrega me ganaré el puesto. Para mí no es nuevo estar en esa posición en Alianza Lima y sé lo exigente que es la hinchada. Así que se vienen buenas cosas este 2017.

¿Consideras una ventaja conocer la interna de Alianza Lima?

Sí, claro, conocer el camarín, saber manejar la presión del hincha, esas cosas ayudan mucho. Soy consciente de que este 2016 no ha sido mi mejor año, pero me he sabido superar y esta nueva oportunidad que se me presenta la aprovecharé al máximo. De la cabeza estoy muy fuerte y tengo la predisposición de hacer las cosas bien.

¿Qué le dirías al hincha blanquiazul?

Que vengo a dar lo mejor de mí, a plasmar todo lo que aprendí estos cuatro meses afuera. Yo creo que van a ver a otro Juan Diego mucho más maduro, diferente. Me siento muy contento de regresar a Alianza Lima y estoy seguro de que este 2017 será un gran año en lo deportivo para la institución.

¿Has conversado con Pablo Bengoechea?

Todavía no ha conversado conmigo, tengo entendido que está en Uruguay. Solo queda esperar que inicie la pretemporada para saber qué quiere que aporte al equipo.

¿Eres consciente de que estando en Alianza Lima podrías tener una mayor exposición para llegar a la selección peruana? Sí, claro, por eso decidí regresar a Perú y firmar por Alianza Lima. Yo siento que tengo que hacer bien las cosas y todo caerá por su propio peso. Todo jugador anhela llegar a la selección, ese es mi sueño, así que tengo que trabajar mucho. Soy consciente de que no será fácil, pero tampoco es imposible.

¿Con qué jugador del plantel 2016 de Alianza Lima te llevabas mejor?

Leao Butrón fue mi compañero en Melgar y luego en Alianza Lima. Siempre me aconsejaba, pues hay que hacerles caso a los jugadores con mayor experiencia.

¿Qué te solía aconsejar Butrón?

Me decía que cosas tenía mejorar en el campo de juego; es decir, deficiencias para que las perfeccione y no lo vuelva a cometer. Eso lo valoro mucho.

(Lee también Fernando Pacheco, la promesa que sueña con el Mundial Sub 20)