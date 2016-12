Alianza Lima: Juan Jayo se quedará como asistente de Pablo Bengoechea

Hubo humo blanco y se quedará en Matute. Luego de muchas conversaciones, Juan Jayo llegó a un acuerdo con la directiva de Alianza Lima para continuar en el club como asistente técnico de Pablo Bengoechea por toda la temporada 2017. Además, limó asperezas con los hinchas blanquiazules.

Luego de varias semanas en las que la continuidad del ‘Pulpo’ estaba en duda, la directiva logró llegar a un buen entendimiento con él. Pablo Bengoechea aceptó la presencia del exjugador blanquiazul en su comando técnico, según contó el gerente deportivo Gustavo Zevallos. “A Pablo le agradó la idea de tener alguien que conozca a los jugadores y el medio, que lo ayude y trabaje junto con él”.

La barra ayudó

Y una de las principales razones por las que Juan Jayo se decidió por continuar en el club de sus amores, tiene que ver que limó asperezas con el Comando Svr con quienes, según propia confesión del último entrenador de Alianza Lima, se había roto el vínculo porque “fueron injustos conmigo”, como dijo en alguna ocasión.

“Los hinchas no han sido justos conmigo. Asumí el cargo con las ganas de ayudar al club y sacar las cosas adelante, pero me sorprendí con muchas cosas”, señaló el ‘Pulpo’ quien no solo se quedará como asistente técnico, sino que además estará en la cancha este martes en el ‘Día del Hincha Blanquiazul’.

Así se acaba la novela sobre la continuidad de Juan Jayo en Alianza Lima y espera lograr el título de esta temporada en su segunda temporada como asistente técnico. El 2016 estuvo al lado de Roberto Mosquera y terminó como entrenador íntimo.

