Hasta hace poco, Juan Jayo dudaba en pertenecer al comando técnico de Pablo Bengoechea. Pero después de muchas idas y vueltas, el ‘Pulpo’ se decidió y acompañará al DT uruguayo en su tarea de sacar campeón a Alianza Lima después de 10 años.



Juan Jayo apareció en la mini pretemporada que armó Alianza Lima en Matute. Al ex futbolista se le vio al lado de Pablo Bengoechea, quien arribó el lunes a nuestro país para ponerse a las órdenes de la dirigencial blanquiazul.



Como se recuerda, Juan Jayo fue asistente de Roberto Mosquera. Luego, asumió la dirección técnica de club, ante la destitución por malos resultados del ex estratega de Sporting Cristal. El ‘Pulpo’ llevó al equipo a pelear por un cupo a los Playoffs.



En más de una oportunidad, Pablo Bengoechea invitó públicamente a Juan Jayo a pertenecer a su comando técnico. El ex volante no la tuvo clara hasta el Día del Hincha Blanquiazul, que se celebró la última semana de Diciembre del 2016.



Por otro lado, Alianza Lima ha sumado dos refuerzos más. Se trata de Paolo de La Haza y de Aurelio Gonzáles Vigil. Los íntimos cerrarán sus incorporaciones y arrancarán la pretemporada en Chincha este lunes.



