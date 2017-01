Alianza Lima: Luis Aguiar es diestro, pero se mandó un golazo de tiro libre con la zurda [VIDEO] 

Con la izquierda o la derecha, igualito es. Luis Aguiar no se hace problemas a la hora de definir. Ayer volvió a ser la figura en el equipo de Bengoechea y, si bien ya era el dueño de la pelota parada en Alianza Lima, le sumó el gol por esta vía.

► Alianza Lima: lo que más odia Pablo Bengoechea cuando dirige a un equipo.

El ‘Canario’ se mandó un golazo de pelota parada, pero lo curioso fue que esta vez el remate fue con la pierna izquierda, siendo él diestro. Ya en el transcurso de la semana habíamos visto cómo metía pases precisos con su derecha, pero ayer decidió darle trabajo a su zurda y la rompió.

Su contratación tuvo muchas críticas. Es que no jugaba hace seis meses. Pero ha sido uno de los mejores en la pretemporada de Alianza Lima y con su juego empieza a enamorar al hincha grone.

¿Qué pasó ahí?

En un momento del partido, Luis Aguiar tuvo un fuerte intercambio de palabras con Pajoy. El ‘Diablo’ le reclamó en voz alta por una jugada en la que no lo apoyó y Aguiar no se quedó callado. Claro que todo fue producto de la calentura del partido y no pasó a mayores. Así es cuando se vive el fútbol intensamente.

► Alianza Lima goleó 6-0 a su reserva en último día de pretemporada en Chincha.

TE PUEDE INTERESAR