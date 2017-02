Nelson Olveira fue uno de los pocos defensores uruguayos que se ganó el cariño de Comando Sur por su entrega y corazón a la hora de defender los colores de Alianza Lima. El 'Canario' vistió la camiseta blanquiazul entre las temporadas 2002-2003.

►Alianza Lima: Miguel Araujo y Luis Aguiar son fijos en el '11' del cuadro íntimo



El ex futbolista conversó con Depor y calentó la previa del clásico fiel a su estilo. Nelson Olveira jugó cinco partidos frente a Universitario de Deportes y los ganó todos. Anotó un gol ante el equipo crema en la Copa Sudamericana 2002.

Nelson Olveira no dudo en llenar de elogios a Luis Aguiar y dejó en claro que tiene la misma jerarquía que Juan Manuel Vargas, pues ambos jugadores tienen experiencia europea.

Nelson Olveira marcando a Johan Sotil en un clásico Nelson Olveira marcando a Johan Sotil en el segundo clásico de 2003. (USI)

¿Qué recuerdos tienes de los clásicos frente a la 'U´?

Tengo los mejores recuerdos frente al eterno rival. Por ejemplo, le anoté en un partido por Copa Sudamericana y con ese tanto clasificamos a la siguiente etapa del torneo internacional. Además todos los clásicos que jugué con la camiseta de Alianza Lima los gané.



La 'U' previo a este duelo con Alianza Lima llega con mayor cantidad de partidos. ¿Consideras que esa es una ventaja?

En esta clase de partidos no hay diferencia por más que la 'U' venga de jugar Copa Libertadores y llegue con más ritmo. Acá no tiene que ver eso, sino mucho depende de las ganas del jugador de querer ser mejor que el eterno rival.

¿Qué te parece que Pablo Bengoechea sea el DT de Alianza Lima?

A sido una correcta decisión contratarlo, pues sabe lo que es dirigir a un grande de Sudamérica como lo es Peñarol. Además, su comando técnico es de lujo ya que lo acompañan el profesor Modesto Turren y Óscar Aguirregaray, con quienes he jugado los clásicos uruguayos ante Nacional y siempre salimos airosos.

¿Qué significa para ti haber jugado en Alianza Lima?

​No todos los jugadores de fútbol tienen la suerte de jugar en equipos grandes. Fui afortunado de jugar en el equipo más grande de Uruguay, como lo es Peñarol, y luego a Alianza Lima, equipo más grande de Perú. Para mí vestir la camiseta blanquiazul significó mucho, pues la hinchada me trató bien y la ilusión que tengo es dirigirlo en algún momento.

Nelson Olveira se enfrentó 5 veces a la 'U' y ganó todos los partidos. Nelson Olveira jugó por Alianza Lima en la Copa Libertadores 2002 y 2003, y la Sudamericana 2002. (USI)

Juan Vargas regreso a la 'U' esta temporada y lo tuviste de rival en un clásico. ¿Qué te acuerdas de aquel enfrentamiento con el 'Loco'?

Juan Vargas es un jugador muy importante en estos momentos para la 'U' y para este clásico. Su presencia le da un condimento especial por toda su jerarquía como jugador por haber jugado en la selección y Europa. Yo lo enfrenté en sus inicios, y ya se veía que tenía condiciones distintas. Además de un temperamento que lo hacía un jugador diferente.

¿Qué concepto tienes del 'canario' Luis Aguiar?

​Sí en la 'U' tienen como estrella a Juan Vargas, en Alianza Lima lo tienen a él. Es un jugador con una visión de juego tremenda. Además al igual que el 'Loco' tiene experiencia en Europa que lo hace ser un futbolista distinto. Algo que me agrada de Aguiar es que no le gusta perder, tanto así que te puede jugar un partido lesionado.

Luis Aguiar es el conductor del equipo de Alianza Lima para la temporada 2017 Luis Aguiar es el conductor del equipo de Alianza Lima para la temporada 2017. (USI)

¿Por qué crees que Alianza Lima hace 10 años no campeona?

​Eso se debe a las malas decisiones que se toman donde los jugadores y técnicos tienen que pagar por esos errores. Considero que con el comando técnico que tienen se acabará esta mala racha y a fin de año darán la vuelta. Pero para eso hay que dejarlos trabajar y respetar el proceso.



¿Tú crees que Pablo Bengoechea tiene la presión por romper ese maleficio de no campeonar?

Presión no creo. Sí tiene una responsabilidad de cumplir los objetivos que le hayan propuesto los dirigentes de Alianza Lima. Además, él ya consiguió un título con Peñarol y eso no es algo fácil. Como te digo, hay que dejarlo trabajar tranquilo y los resultados se verán partido a partido.



¿Cuál ha sido tu gol más importante con la camiseta de Alianza Lima?

El que le anoté en la Copa Sudamericana 2002. Ese tanto quedará grabado en mi mente, además recién había llegado y el contexto lo sitúa como el más importante, pues con mi gol ganamos a Universitario de Deportes en nuestro debut en ese torneo.

Nelson Olveira actualmente dirige al Boyaca Chico de Colombia. Nelson Olveira actualmente dirige al Boyaca Chico de Colombia. (USI)

Hoy los clásicos ya no se juegan con ambas hinchadas debido a actos de violencia en los estadios ¿Consideras que con esa medida se pierde la esencia de esta clase de partidos?

No hay que echarle la culpa al hincha siempre, pues los árbitros ahora buscan ser más protagonistas que los jugadores y más en esta clase de partidos. Además, si los dirigentes creen que esta medida es la correcta para cuidar a ambas hinchadas, entonces hay que respetarla.

TE PUEDE INTERESAR

►Henry Quinteros: el relato de su golazo ante Universitario de Deportes



LEE ADEMÁS...