Alianza Lima: "no perdemos la esperanza de tener a Jefferson Farfán", dijo Gustavo Zevallos

La razón le dice que no se ilusione, pero el corazón aún guarda esperanzas. Gustavo Zevallos expresó el sentir de la directiva de Alianza Lima que sueña con tener a Jefferson Farfán para esta temporada, pero es consciente que la tarea es bastante complicada. El directivo contó los pormenores de las negociaciones con el atacante peruano.

“En la semana daremos a conocer la respuesta del representante de Jefferson Farfán. Nos encantaría tenerlo, todos saben lo que representa, no solo deportivamente sino su sola presencia acá ayudaría en todo sentido. Pero tenemos que ser realistas, él está esperando una propuesta del exterior”, dijo en el canal oficial del club en youtube.

Hasta el momento, todo han sido acercamientos. “Estamos tratando de acercarnos a su representante, ver la realidad y a partir de eso emitiremos una opinión. Jefferson Farfán en estos momento, tranquilamente, podría estar en las mejores ligas de cualquier parte del mundo. Nosotros siempre hemos tratado de estar cerca a él y a Raúl, su representante, pero en este momento no hay nada claro. Nada concreto”, agregó.

Zevallos intentó calmar las aguas ante la deseperación de los hinchas de Alianza Lima que esperan la oficialización del regreso de ‘La Foquita’. EL gerente no quiere crear falsas ilusiones.

“Hemos tratado de ser sinceros, autocriticos y no emocionarnos ni crear expectativa de algo que de repente no se va a dar. Nos encantaría, no lo vamos a negar, de nosotros. No perdemos la esperanza y estamos tratando de acercarnos para ver cuál es la realidad de Jéfferson”, finalizó.

