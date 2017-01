Alianza Lima: Pablo Bengoechea no negociará la disciplina con jugadores

Arrancó la era Pablo Bengoechea en Alianza Lima y el técnico rápidamente se ha pronunciado sobre el tema disciplinario que reinará en si imperio. El DT uruguayo, además, habló sobre su estilo de juego, SOBRE el posible retorno de Jefferson Farfán y también sobre los 10 años sin títulos del conjunto ‘grone’. No promete títulos, sino trabajo.

SOBRE FARFÁN – “Alianza no puede pagarle lo que él merece. Dependemos de que quiera venir y vivir en Perú. Lo que le haga feliz es lo que yo le deseo. Es una estrella a nivel mundial. Farfán sabrá resolver su futuro”.

- “Faltan, mínimo, dos jugadores. No hemos querido hablar porque la economía del club no es tan potente y tenemos que ir con cautela”

SOBRE EL TÍTULO – “Es un gran deseo, como lo tienen todos los equipos. En el fútbol no hay obligación. Por ejemplo, Brasil organizó el Mundial y lo perdió. No es que traigas a un jugador y vas a salir campeón. Hay muchas variantes. Hay que ir con calma”.

- “Los futbolistas entienden a lo que vienen, a la presión que habrá. Sabemos que al hincha le urge que el equipo tenga resultados para mañana. Vamos a trabajar para que Alianza Lima esté feliz a fin de año”.

- “Es cierto que Alianza no campeona hace 10 años, pero los cuadros grandes cambian en un mes. Por ejemplo, hace dos años Palmeiras estaba descendido y hoy es campeón de Brasil. Ahora, bajó el Internacional de Porto Alegre. Es más difícil salir campeón con equipo con menos potencial de gente, de menos cantidad de aficionados. Todo eso lleva más tiempo”.

SOBRE LA DISCIPLINA – “El fútbol es muy sencillo. Las reglas son muy claras para todos. Todos tenemos el deseo de convivir de la mejor manera. Yo fui jugador y lo peor que te puede suceder es que un compañero te falle. No le fallan al técnico, ni lo perjudica. Yo no voy a permitir que nadie perjudique al grupo. El jugador tiene que tener otros cuidados, porque actualmente está expuesto en las redes sociales”.

SOBRE SU ESTILO DE JUEGO – “Los jugadores que siguen en el club transmiten mi gusto y mi forma de jugar. Sigue ‘Cachito’ Ramírez, Rinaldo Cruzado. Conocerán a Luis Aguiar. Cossio es un lateral que pasa bastante al ataque”.

- “Godoy es un jugador con buen juego aéreo, manejo de pelota. Tiene que adaptarse al club”.

- “No es que no prometa el título, lo vamos a pelear. No puedo decir que lo vamos o no a ganar. Tenemos muchas esperanzas”.

- “El día 8 viajamos a Chincha para arrancar con la pretemporada”.

