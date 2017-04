El receso por la Eliminatoria, a pesar de que le quitó ritmo futbolístico a Alianza Lima, tuvo un lado positivo para Pablo Bengoechea: le permitió observar detalle a detalle a Independiente, su rival de este martes en la Copa Sudamericana. De esta forma, el equipo íntimo partió hacia Argentina esta mañana totalmente preparado.

Lionard Pajoy lo confirmó: "La idea la tenemos todos y más allá de que no hemos jugado amistosos, están las ganas que tenemos. Vamos por un buen resultado". Mientras que Luis Aguir agregó: "Será un partido difícil contra un rival con mucha jerarquía".

Por otro lado, Alejandro Hohberg aseguró que tendrán un plus aunque jueguen de visita: "Va ir gente a vernos y eso es muy bueno y motiva. En Alianza Lima sabemos que eso juega a nuestro favor. Es un plus. No todos los clubes tienen una hinchada que los respalda en todos lados".



Este mismo domingo por la tarde el plantel entero hará estiramiento en el Hotel Intercontinental, en donde se alojará los tres días que estará en Buenos Aires.

El lunes a la 1:30 p.m., Alianza Lima hará reconocimiento y un ensayo táctico en el estadio Libertadores de América, mientras que el día del partido los jugadores tendrán libre hasta el mediodía. El partido es a las 7:45 pm.

