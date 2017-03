Alianza Lima no perderá cupo de extranjeros en el Torneo Apertura

Una obligación que tienen todos los equipos del Descentralizado 2017 es sumar en la Bolsa de Minutos. Los 16 clubes que forman parte del campeonato tienen como requisito llegar a los 4000 minutos para no perder cupos de extranjeros o puntos al final del torneo. En ese contexto, Alianza Lima es uno de los primeros en respirar con tranquilidad.

Sucede que los 4000 minutos mencionados se dividen en los tres torneos ha jugarse en la temporada: 1100 al finalizar el Torneo de Verano, 1200 en el Apertura y 1200 en el Clausura. De estos, 3500 deben ser de la categoría 1996 o menores y los 500 restantes deben ser de las categorías 1997 o menores.

En lo que va del Torneo de Verano, Alianza Lima ya completó los 1100 minutos obligatorios luego de que el técnico Pablo Bengoechea haya utilizado nueve juveniles a los largo de seis fechas.

Jugador Partidos Minutos José Cotrina 3 215 Luis Garro 2 175 Francisco Duclós 2 132 Aurelio Gonzales Vigil 3 127 Aldair Fuentes 4 325 Erinson Ramírez 6 291 Kevin Quevedo 4 135 Angelo LLanos 1 5 Alfredo Carrillo 1 46 - - 1451

"A los jóvenes hay que darles cabida de verdad, y no decir que no sirven por un mal resultado. Estoy cansado de ver chicos con muchas condiciones que no las aprovechan y que se quedan conformes con dos partidos”, comentó Pablo Bengoechea, quien desde su llegada a Alianza Lima aseguró que apostará por los menores. Ahora, pruebas hay.

TE PUEDE INTERESAR

Alianza Lima: los hinchas piden reforzar el equipo con un '9'

LEE TAMBIÉN