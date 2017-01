Luego de que Jefferson Farfán utilizara sus redes sociales para negar su retorno a Alianza Lima, el Gerente Deportivo se pronunció al respecto para acabar de una vez por todas con el culebrón.



“¿Quién no quisiera tener a Jefferson? Es un jugador de categoría. Podría jugar en cualquier lugar del mundo. Se dijeron muchas cosas. Pero es evidente que está enfocado en continuar su carrera en el extranjero”, dijo Gustavo Zevallos a Gol Perú.



En más de una oportunidad, el gerente deportivo de Alianza Lima manifestó su deseo de contratar a Jefferson Farfán para el 2017. Zevallos aseguró que la dirigencia íntima trato de acercarse a la cifra que pidió el Schalke 04 para retornar al cuadro blanquiazul.



“Siempre hemos sido cautos y respetuosos con lo que decimos. No me parece responsable crear expectativas ante la hinchada. Él ha sido claro, con sus últimas declaraciones, que su futuro no está en Perú”, agregó Gustavo Zevallos.



Por otro lado, el dirigente reconoció el interés de fichar a Paolo de la Haza para la temporada 2017. Al menos, Pablo Bengoechea ha sido claro en recalcar que a su conjunto le faltan “dos refuerzos más como mínimo”.

