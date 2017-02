Alianza Lima: la reacción de Bengoechea por recibir muchas preguntas sobre Universitario

Alianza Lima espera este domingo en Matute a un Universitario de Deportes recién eliminado de la Copa Libertadores. Ambos chocan en el primer clásico del año por la segunda fecha del Torneo de Verano. ¿Llegan los cremas heridos o fortalecidos por el rodaje internacional? Pablo Bengoechea analizó el momento.

"No lo hace más peligroso esta eliminación. Nos hemos preparado para enfrentar a un equipo con todo su potencial. Ojalá no estén en un día feliz, pero mentalmente nosotros nos hemos preparado de la mejor manera para jugar contra un rival de mucho cuidado y con jugadores importantes. Lo que ocurrió en la Copa no significa nada para el domingo. Es otro partido, otra historia de once contra once. Creemos en el jugador de Alianza", comentó en conferencia de prensa.

Sin embargo, el técnico de Alianza Lima evitó hablar más de la eliminación de Universitario de Deportes y al recibir más preguntas sobre el tema fue cortante: "No tengo más respuestas. Esta no es una conferencia de Roberto Chale. Él tendría que responder a esas cosas".

Sobre la falta de competencia de Alianza, agregó: "Es un partido que tiene tanta importancia que no importa como lleguemos. Es el partido de la temporada. Obvio nos falta jugar para ver en qué momento estamos, pero no lo sabremos hasta que termine el clásico. No es lo ideal jugar sin haber competido, pero tenemos fuerza de voluntad para hacer un buen partido. Pase lo que pase, el año no termina en este clásico".



"No sabemos a qué equipo vamos a enfrentar porque Universitario ha utilizado dos equipos en el torneo local y en la Copa. Pero el domingo a las 6 de la tarde sabremos a qué jugadores enfrentaremos y con qué características. En Alianza todos los que van a jugar están sanos", finalizó.

