Alianza Lima: la respuesta del papá de Kevin Quevedo a Germán Leguía

Le ofrecieron mucho más billete. Le pidieron que se quede y negociaron más de una vez. Pero Kevin Quevedo ya había tomado una decisión. Universitario de Deportes lo había hecho debutar en Primera, pero solo le dio 36’. Al frente, en cambio, dos cosas lo tentaban: la oportunidad de mostrarse más y el corazón. Eso, sobre todo, terminó pesando: es hincha de Alianza Lima desde pequeño.

Sin embargo, ante su salida del cuadro crema, el ex Gerente Deportivo Germán Leguía explicó: "El caso es sencillo explicar. Su representante nos dijo que (Quevedo) no tuvo minutos este año y quería ser titular. Firmaba su contrato, si jugaría de titular y tener una cláusula de salida en caso no tenga oportunidades este año. Yo le dije que eso no iba aceptar".

Y el domingo, durante la transmisión del programa Fútbol en América, el periodista Gonzalo Núñez recordó lo dicho por Leguía. Por lo que Willy Quevedo, padre de Kevin, respondió.

"Nunca se pidió titularidad en Universitario de Deportes. Por qué no dices que querías aumentar el sueldo cuando tenga 30 partidos jugados, recién 1500 dólares", escribió en su cuenta de Facebook.

En su quinto partido con Alianza Lima –y el primero como titular–, Kevin Quevedo brilló. “Es una actuación soñada. Yo quería marcar mi primer gol en Primera e hice cuatro. Estoy

alegre”, dijo el atacante.

