Alianza Lima : ¿Rinaldo Cruzado se recuperará para la ‘Noche Blanquiazul’?

Ver a Rinaldo Cruzado entrenando de manera diferenciada a sus compañeros despertó dudas en los fanáticos de Alianza Lima. Y esta precisamente fue: ¿podrá estar en la ‘Noche Blanquiazul? El duelo se desarrollará contra Palestino el 28 de enero y todo hace indicar que el volante trabaja contra reloj para sumar minutos en la presentación oficial del plantel íntimo.



“Cruzado está bien. Si él ha hecho trabajos diferenciados de resistencia es porque este tipo de labores suelen producir un poco de carga muscular. Él ha tenido un poco cargado los gemelos. Es decir, había una ligera contractura, pero sin mayor importancia. Ya está trabajando a la par de sus compañeros sin ningún problema", indicó el médico de Alianza Lima, Hugo Blácido.



Asimismo, Alianza Lima manifestó que su plantel terminó satisfactoriamente la primera parte de su pretemporada, la misma que se desarrolló en Chincha. Sin embargo, Gonzalo Godoy se sintió durante las prácticas matutinas y se perdió el partido de práctica de la tarde. Hasta el momento, el departamento médico no se pronuncia sobre la situación del uruguayo.



“El objetivo más grande que tenemos es salir campeón. No hay que apurarse. Hay que ganar partido a partido. Siempre he pasado mis cumpleaños concentrando. Es un poco extraño [risas]”, comentó el defensor uruguayo de Alianza Lima.



Depor está en Chincha y se pudo presenciar la buena química entre Carlos Godoy, Luis Aguiar y Pablo Bengoechea, tres uruguayos que comparten sus costumbres en el camarín íntimo.

